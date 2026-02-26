Prezzi benzina, salita senza fine dei costi alla pompa. Ancora su il diesel
- a
- a
- a
Ancora in aumento questa mattina le medie nazionali dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa, con la benzina vicina a 1,67 euro/litro in modalità self service e il gasolio a un passo da 1,72 euro per litro. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,668 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,677, pompe bianche 1,650), diesel self service a 1,718 euro/litro (+4, compagnie 1,728, pompe bianche 1,698). Benzina servito a 1,808 euro/litro (+3, compagnie 1,855, pompe bianche 1,720), diesel servito a 1,855 euro/litro (+3, compagnie 1,903, pompe bianche 1,765). Gpl servito a 0,688 euro/litro (invariato, compagnie 0,699, pompe bianche 0,677), metano servito a 1,405 euro/kg (-1, compagnie 1,417, pompe bianche 1,395), Gnl 1,233 euro/kg (+2, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,228 euro/kg).
Il Cielo di Jupiter, l'oroscopo per tutti i segni zodiacali
Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,772 euro/litro (servito 2,033), gasolio self service 1,819 euro/litro (servito 2,079), Gpl 0,828 euro/litro, metano 1,461 euro/kg, Gnl 1,321 euro/kg.
I numeri della vergogna: la metà dei minori detenuti sono immigrati clandestini