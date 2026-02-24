Meteo, resiste l'alta pressione sull'Italia: l'anticiclone domina e porta un clima anomalo

Foto: Ansa

Gli ultimi giorni di febbraio vedono un campo di alta pressione dominare lo scenario tra Europa e Mediterraneo. Nella giornata di oggi, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, avremo condizioni meteo asciutte su tutta l'Italia anche se i cieli non saranno del tutto sereni. Nuvolosità in transito soprattutto al Centro-Nord e anche qualche addensamento basso o foschie su pianure e coste. Nei prossimi giorni l'anticiclone si muoverà dall'Europa occidentale a quella orientale con il suo carico di aria sub tropicale molto mite per il periodo. Previste anomalie positive di temperatura anche nell'ordine dei 10 gradi su molte zone del vecchio continente. Anche il weekend a cavallo tra febbraio e marzo stando agli ultimi aggiornamenti vedrà tempo stabile e clima relativamente mite, specie di giorno, sul Mediterraneo centrale. Tendenza meteo per la prima settimana di marzo che al momento non mostra sostanziali variazioni con tempo ancora asciutto e dominato dall'alta pressione.

Previsioni meteo per domani :

AL NORD Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie e nubi basse su coste e pianure e sole prevalente altrove. Al pomeriggio poche variazioni con ancora molta nuvolosità bassa e locali schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nebbie e nubi basse specie lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni tra cieli soleggiati e locali addensamenti bassi e banchi di nebbie. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo tra sole prevalente ed ancora locali addensamenti bassi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, ma anche nubi basse e banchi di nebbia su coste e pianure.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni, nubi basse su settori adriatici e coste della Sardegna. Al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati, salvo locali addensamenti bassi specie su regioni tirreniche e Isole Maggiori. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e locali nubi basse specie su Sardegna e Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutta l'Italia, salvo una lieve flessione negativa nei valori massimi al Nord.