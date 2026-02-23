Meteo, la brutta notizia di Giuliacci: “Il bel tempo avrà fine, ecco la data della nuova perturbazione”

Foto: Ansa

Un febbraio che si chiude con il bel tempo. Ma forse non totalmente. Ad aggiornare tutti sulle condizioni meteo dei prossimi giorni ci pensa Mario Giuliacci: “Questa sarà la prima settimana del 2026 di tempo prevalentemente stabile e asciutto, con l'alta pressione che occuperà con insistenza l’Italia. Fino a venerdì 27 febbraio infatti non si annunciano grandi cambiamenti nella circolazione atmosferica e questo significa diverse giornate di tempo stabile, senza piogge o nevicate, anche se il sole, specie al Nord, dovrà fare i conti con nebbie e strati di nubi basse”.

Ecco invece l’andamento delle temperature: “Il tempo stabile - si legge su meteogiuliacci.it - sarà anche caratterizzato da temperature, specie quelle pomeridiane, al di sopra della norma. Quindi giornate asciutte e miti”.

Ma il ritorno del maltempo è dietro l’angolo. “C’è - evidenzia l’esperto meteo - la concreta possibilità che nel weekend, che ci traghetterà da febbraio a marzo, una perturbazione di origine atlantica torni ad attraversare l'Italia, rompendo il muro dell'alta pressione. Questa perturbazione in realtà dovrebbe portare le sue piogge soprattutto al Nord, risparmiando sostanzialmente il Centro-Sud, mentre le temperature, in calo a causa del maltempo e dell'arrivo di aria più fresca, sono comunque destinate a rimanere al di sopra della norma”.