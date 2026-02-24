Oroscopo, il Cielo di Jupiter di martedì 24 febbraio 2026: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di martedì 24 febbraio 2026 per tutti i segni.

Ariete

Con Venere dalla vostra parte, la parlantina sarà irresistibile. Oggi avete il dono della frase perfetta al momento perfetto: sul lavoro, in famiglia, in amore. Mercurio vi rende rapidi, brillanti, convincenti. È un martedì ideale per condividere idee, proporre un progetto, chiarire un punto rimasto in sospeso. Se seguite la vostra naturale audacia, potete aprire una porta importante. E con Sanremo nell’aria, il consiglio del cielo è uno: non abbiate paura di farvi sentire. La vostra voce è un’arma gentile.

Toro

Vi troverete in sintonia con una persona cara. Venere in sestile vi rende più disponibili, più morbidi, più pronti a mostrare ciò che spesso proteggete dietro la riservatezza. Condividere momenti significativi vi porterà serenità, ma soprattutto vi farà capire quanto vale un legame quando è autentico. Apritevi senza paura: non tutto deve essere controllato, non tutto va tenuto “in ordine”. Questo martedì è un piccolo promemoria: la stabilità più grande nasce dalla fiducia, non dalla difesa.

Gemelli

Se desiderate più attenzioni dal partner, è il momento di esprimere i vostri bisogni con sincerità. La Luna nel segno amplifica la vostra sensibilità: potete sentirvi più vulnerabili, ma anche più veri. Una comunicazione aperta sarà la chiave per rafforzare il legame. Mercurio vi aiuta a trovare parole semplici, non drammatiche. Questo martedì non è fatto per le allusioni: è fatto per la chiarezza dolce. E con la musica come sfondo, l’amore non sarà indovinare ma ascoltare.

Cancro

Giove vi ispira con nuove idee e il trigono di Mercurio vi regala quella lucidità brillante che vi rende inimitabili. È un martedì fertile: intuizioni, contatti, opportunità che si presentano quasi con naturalezza. Mostrate flessibilità e creatività: è il momento perfetto per piantare semi. Non cercate risultati immediati, cercate direzioni giuste. Con l’avvio di Sanremo, il cielo vi suggerisce di pensare come un autore: una buona idea oggi può diventare un grande successo domani. E voi avete talento per vedere prima degli altri.

Leone

Una persona speciale vi sorprenderà con un gesto inaspettato. Venere scalda il vostro Cielo emotivo e vi restituisce quella sensazione rara: essere scelti, riconosciuti, apprezzati. Godetevi questi momenti senza analizzarli troppo. La Luna vi rende più ricettivi e vi invita a mostrare gratitudine, non come dovere, ma come eleganza emotiva. È un martedì che può rimettere luce in una relazione o farvi capire che qualcuno vi vede davvero. E questo, per Voi, vale oro.

Vergine

Un senso di confusione potrebbe farvi desiderare leggerezza. E avete ragione: non tutto si risolve con la logica. La Luna oggi vi rende più sensibili del solito, e Mercurio può portarvi a pensare troppo. Lasciate spazio a compagnie che vi fanno sorridere, a conversazioni leggere, a una serata che vi “stacca” la mente. Ma ritagliate anche un momento per riflettere sui sentimenti: non per giudicarli, per ascoltarli. Questo martedì è un equilibrio sottile tra spensieratezza e verità. E voi potete gestirlo meglio di chiunque.

Bilancia

La giornata sarà ricca di intuizioni. Mercurio vi aiuta a leggere tra le righe e vi rende particolarmente percettivi: cogliete sfumature, dinamiche, possibilità che altri ignorano. Trovate soluzioni efficaci alle sfide quotidiane usando la vostra capacità naturale di equilibrio. Questo martedì è perfetto per trasformare una complicazione in opportunità. E con Sanremo nell’aria, il cielo vi suggerisce un’idea: come in musica, anche nella vita spesso vince chi sa armonizzare, non chi forza.

Scorpione

La vostra aura misteriosa sarà particolarmente evidente. Attirerete curiosità, interesse, persino una forma di rispetto silenzioso. Marte intensifica il magnetismo, e Venere rende più facile l’incontro. Usate questa forza per approfondire relazioni che contano davvero. Ma ricordate: un po’ di trasparenza, può essere preziosa. Non dovete svelare tutto, non è nel vostro stile, ma potete scegliere di essere più accessibili. Questo martedì vi insegna una verità potente: la profondità non ha bisogno di segreti per essere affascinante.

Sagittario

Avvertirete il bisogno di conferme in ambito lavorativo. Giove vi spinge a dimostrare, a ottenere risposte, a capire se siete sulla strada giusta. Mercurio vi favorisce nei confronti, nelle riunioni, nelle richieste dirette. Non abbiate paura di mettervi in gioco: il confronto non è un giudizio, è un’occasione per crescere. Questo martedì può farvi migliorare competenze e posizione. Se vi sentite sotto osservazione, ricordate: siete più pronti di quanto pensiate. Il Cielo vi vuole in movimento, non in attesa.

Capricorno

Questo martedì sarà dedicato agli amici più cari. La Luna vi spinge a uscire dalla modalità “dovere” e a ricordarvi che anche voi avete bisogno di calore, presenza, affetto. Condividere gioie e piccoli gesti rafforzerà i legami sociali. E, cosa più importante, vi farà bene. Mercurio vi aiuta a comunicare in modo più diretto, meno trattenuto. Non trascurate le persone che contano: sono parte della vostra forza.

Acquario

Marte nel segno porta un’ondata di armonia nelle relazioni affettive. È un martedì favorevole per consolidare, chiarire, ricucire. Se ci sono state incomprensioni, potete scioglierle senza drammi. Venere rende più semplice il dialogo emotivo e vi aiuta a trovare parole che non feriscono. Approfittate di questo clima: non capita spesso di avere insieme lucidità e dolcezza. Con Sanremo che celebra l’arte di dire molto con poche note, anche voi potete dire l’essenziale nel modo giusto.

Pesci

Grazie a Venere, creatività e intuizione saranno le vostre migliori alleate. È un martedì perfetto per chi ama la musica, l’arte, le immagini, i sogni: sentite tutto più forte, ma anche più bello. Affrontate le sfide con coraggio: la vostra fantasia non è fuga, è soluzione. La Luna vi rende empatici e ispirati e vi aiuta a dare forma alle intuizioni. Se c’è un ostacolo, potete aggirarlo con eleganza. In un giorno come questo, ricordate: il vostro dono è trasformare emozione in direzione.