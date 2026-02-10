Leggi il settimanale
3bMeteo: "Perturbazioni in arrivo". Cosa succede nel weekend

Foto: LaPresse
Febbraio prosegue senza grandi cambiamenti: come descritto da 3bmeteo.com il flusso perturbato atlantico continua a inviare fronti verso il Mediterraneo e l’Italia. Un primo peggioramento arriva tra martedì sera e mercoledì, con piogge anche intense sul versante tirrenico e nevicate su Alpi e Appennino centro-settentrionale.

 

 

 

Un secondo fronte seguirà giovedì, colpendo soprattutto il Centro-Sud, ancora con fenomeni intensi sul Tirreno e venti occidentali sostenuti. Breve pausa venerdì, prima di un nuovo peggioramento nel weekend.

