3bMeteo: "Perturbazioni in arrivo". Cosa succede nel weekend

Febbraio prosegue senza grandi cambiamenti: come descritto da 3bmeteo.com il flusso perturbato atlantico continua a inviare fronti verso il Mediterraneo e l’Italia. Un primo peggioramento arriva tra martedì sera e mercoledì, con piogge anche intense sul versante tirrenico e nevicate su Alpi e Appennino centro-settentrionale.

Un secondo fronte seguirà giovedì, colpendo soprattutto il Centro-Sud, ancora con fenomeni intensi sul Tirreno e venti occidentali sostenuti. Breve pausa venerdì, prima di un nuovo peggioramento nel weekend.