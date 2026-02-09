Meteo, quando finisce il freddo? Giuliacci: "Prima la pioggia e poi..."
Quando finirà il maltempo? L'inverno ci riserverà ancora freddo intenso? O avremo presto un assaggio di primavera? Le previsioni meteo di Mario Giuliacci indicano uno scenario preciso per i prossimi giorni. A partire da martedì 10 febbraio, giorno in cui è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, rapida ma di debole intensità, destinata a portare condizioni di instabilità su gran parte del Paese. Il colonnello lo spiega in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Le piogge interesseranno quasi tutte le regioni, con l’eccezione di Piemonte, Liguria e Basilicata, che resteranno ai margini del peggioramento.
Sulle Alpi centro-occidentali e sui rilievi di Abruzzo e Molise sono previste deboli nevicate fino a bassa quota, mentre un episodio temporalesco potrà interessare il Lazio. I venti di Libeccio soffieranno sui mari di Ponente, con raffiche che sulla Sardegna potranno raggiungere i 50 km/h. Temperature stazionarie.
Quando finisce il maltempo. Giuliacci: "Blitz polare", tutte le date
Aria polare in arrivo: peggioramento invernale tra il 14 e il 17 febbraio
Molto più incisivo sarà il peggioramento atteso nella seconda metà della settimana, quando una massa di aria polare raggiungerà l’Italia portando un deciso ritorno dell’inverno tra il 14 e il 17 febbraio. Lo spiega lo stesso canale YouTube, che ospita le previsioni del colonnello Giuliacci. Sulle Alpi sono previste nevicate fino a quote molto basse, con la possibilità di fiocchi in pianura su Piemonte e Lombardia. Sul versante adriatico dell’Appennino le precipitazioni saranno più abbondanti, soprattutto tra Molise e Abruzzo, dove gli accumuli potranno raggiungere i 50 centimetri entro sabato 16. Tra il 17 e il 18 febbraio la neve si sposterà anche sul versante tirrenico dell’Appennino, sempre a quote molto basse. Per tutta la settimana continueranno le nevicate sia sulle Alpi sia sugli Appennini, confermando un periodo pienamente invernale su gran parte del Paese.