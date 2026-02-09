Meteo, quando finisce il freddo? Giuliacci: "Prima la pioggia e poi..."

Pina Sereni 09 febbraio 2026 a

Quando finirà il maltempo? L'inverno ci riserverà ancora freddo intenso? O avremo presto un assaggio di primavera? Le previsioni meteo di Mario Giuliacci indicano uno scenario preciso per i prossimi giorni. A partire da martedì 10 febbraio, giorno in cui è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione, rapida ma di debole intensità, destinata a portare condizioni di instabilità su gran parte del Paese. Il colonnello lo spiega in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Le piogge interesseranno quasi tutte le regioni, con l’eccezione di Piemonte, Liguria e Basilicata, che resteranno ai margini del peggioramento.

Sulle Alpi centro-occidentali e sui rilievi di Abruzzo e Molise sono previste deboli nevicate fino a bassa quota, mentre un episodio temporalesco potrà interessare il Lazio. I venti di Libeccio soffieranno sui mari di Ponente, con raffiche che sulla Sardegna potranno raggiungere i 50 km/h. Temperature stazionarie.

Aria polare in arrivo: peggioramento invernale tra il 14 e il 17 febbraio

Molto più incisivo sarà il peggioramento atteso nella seconda metà della settimana, quando una massa di aria polare raggiungerà l’Italia portando un deciso ritorno dell’inverno tra il 14 e il 17 febbraio. Lo spiega lo stesso canale YouTube, che ospita le previsioni del colonnello Giuliacci. Sulle Alpi sono previste nevicate fino a quote molto basse, con la possibilità di fiocchi in pianura su Piemonte e Lombardia. Sul versante adriatico dell’Appennino le precipitazioni saranno più abbondanti, soprattutto tra Molise e Abruzzo, dove gli accumuli potranno raggiungere i 50 centimetri entro sabato 16. Tra il 17 e il 18 febbraio la neve si sposterà anche sul versante tirrenico dell’Appennino, sempre a quote molto basse. Per tutta la settimana continueranno le nevicate sia sulle Alpi sia sugli Appennini, confermando un periodo pienamente invernale su gran parte del Paese.