Meteo, arrivano nuove perturbazioni atlantiche sull'Italia. Febbraio con altre piogge e nevicate

Arriva da domani una nuova perturbazione sul nostro Paese. Il flusso atlantico sospinge un minimo di bassa pressione di circa 990 hPa che sta attraversando l'Italia, portando piogge diffuse e precipitazioni sparse, in particolare al Centro-Sud e Nord-Est. Sebbene si preveda un miglioramento parziale nel pomeriggio, la tregua sarà breve. Un'altra saccatura depressionaria si sposterà sul Mediterraneo nella giornata di sabato, con precipitazioni che interesseranno principalmente il Centro-Sud. In queste regioni, sono attese anche nevicate in Appennino a quote medie. Dopo il transito di questa saccatura, tra domenica e lunedì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà maltempo prima al Nord-Ovest e sulla Sardegna, per poi estendersi gradualmente alle regioni centro-meridionali. La neve sarà ancora presente a quote di media montagna, ma l'incertezza su distribuzione e intensità è ancora alta. La prossima settimana il flusso atlantico rimarrà protagonista, con una nuova perturbazione prevista a metà settimana, portando ulteriori piogge e nevicate. Sebbene i dettagli siano ancora incerti, è evidente che la dinamica instabile continuerà a dominare il mese di febbraio, senza segni di ondate di freddo significative.

Previsioni meteo per oggi.

AL NORD - Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con locali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna, neve in Appennino oltre i 1100 metri. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli ancora nuvolosi. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con cieli molto nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO - Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria, Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri, più asciutto sulle regioni tirreniche. In serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con piogge e temporali sparsi, anche intensi sui settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo in miglioramento con cieli soleggiati, residui fenomeni tra Campania e alta Calabria. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in generale rialzo da Nord a Sud, massime stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in aumento sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani.

AL NORD - Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni su Emilia Romagna e Triveneto e neve sulle Alpi oltre i 1200 metri. Al pomeriggio locali fenomeni in arrivo anche al Nord-Ovest, neve sulle Alpi oltre i 1100-1300 metri e in Appennino dai 1400-1500 metri. Tempo in miglioramento dalla serata con graduali schiarite, ma anche nuvolosità bassa e compatta in Pianura Padana.

AL CENTRO - Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali fenomeni sulla Toscana. Al pomeriggio tempo in peggioramento con maltempo diffuso, fenomeni intensi sui settori tirrenici e neve in Appennino oltre i 1500-1600 metri. In serata ancora residui fenomeni con quota neve in calo fin verso i 1300-1400 metri.