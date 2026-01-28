ICE alle Olimpiadi, Baldoni (FdI) smonta i teoremi:" Sapete chi ha sempre seguito gli atleti iraniani?"

Sicurezza Olimpiadi

28 gennaio 2026 a

a

a

Il senatore di Fratelli di Italia, Alberto Baldoni, è intervenuto mercoledì 28 gennaio alla trasmissione Tagada, condotta da Tiziana Ferrario su La7, in merito alla recente polemica sorta sulla presenza dell'agenzia statunitense ICE nel comparto di sicurezza per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. "Stiamo parlando veramente di una notizia che non esiste. È stato chiarito in tutte le lingue che sarà il reparto investigativo a essere presente sul nostro territorio. Non avrà alcun ruolo il reparto operativo, che sta commettendo atroci illegalità che tutti condanniamo e che sono lontanissime dalla nostra idea di Stato di diritto - ha detto Baldoni - Non sentirà da me o da Fratelli Di Italia una mezza parola a giustificazione delle atrocità e abusi che stanno succedendo negli Stati Uniti. Ma qui parliamo di un reparto investigativo che dal Consolato si occuperà di tutelare la sicurezza degli atleti americani". Poi incalza:" Chi si occuperà della sicurezza per gli atleti iraniani? I Pasdaran non so se verranno, 30mila ragazzi ammazzati in 48 ore e non sento una parola di protesta per questo. Chi si occuperà dei cinesi? E dei russi? Fino a qualche anno fa se ne occupava il KGB, non sono proprio un esempio di grande democrazia".

Similmente, il ministro dell'Interno Piantedosi era interventuo ieri a "5 minuti", su Rai 1, per chiarire:" ICE ha diverse articolazioni, una operativa che è quella che si vede a Minneapolis e che non è assolutamente impegnata in Italia. Ce n'è un'altra, l'Homeland Security Investigation, fatta di investigatori, analisti che sono già presenti in Italia come in 50 paesi al mondo, danno un contributo solitamente di analisi e di scambio di informazioni cosa che faranno anche in questa circostanza. Non ci sarà niente che sia sottratto al dominio e al coordinamento delle forze di polizia nazionale".