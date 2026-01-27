MeteoGiuliacci: "Italia divisa in due". Cosa succede nel weekend
Nel prossimo weekend l’Italia sarà divisa in due: Nord e Centro con tempo stabile e soleggiato grazie all’alta pressione, Sud e Isole interessati da un ciclone con piogge e venti forti, soprattutto nella giornata di sabato.
Come descritto sul sito meteogiuliacci.it domenica 1 febbraio è atteso un temporaneo miglioramento al Sud ma già in serata arriverà un nuovo peggioramento con piogge e neve sulle Alpi. Anche l’inizio della prossima settimana sarà instabile, con perturbazioni dal Nord Europa e senza un ritorno duraturo dell’alta pressione.