MeteoGiuliacci: "Italia divisa in due". Cosa succede nel weekend

Foto: LaPresse
Gianni Di Capua
Nel prossimo weekend l’Italia sarà divisa in due: Nord e Centro con tempo stabile e soleggiato grazie all’alta pressione, Sud e Isole interessati da un ciclone con piogge e venti forti, soprattutto nella giornata di sabato.

 

 

 

Come descritto sul sito meteogiuliacci.it domenica 1 febbraio è atteso un temporaneo miglioramento al Sud ma già in serata arriverà un nuovo peggioramento con piogge e neve sulle Alpi. Anche l’inizio della prossima settimana sarà instabile, con perturbazioni dal Nord Europa e senza un ritorno duraturo dell’alta pressione.

