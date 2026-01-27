MeteoGiuliacci: "Italia divisa in due". Cosa succede nel weekend

Foto: LaPresse

Gianni Di Capua 27 gennaio 2026 a

a

a

Nel prossimo weekend l’Italia sarà divisa in due: Nord e Centro con tempo stabile e soleggiato grazie all’alta pressione, Sud e Isole interessati da un ciclone con piogge e venti forti, soprattutto nella giornata di sabato.

"Pioggia e neve nei prossimi giorni". MeteoGiuliacci: dove si abbattono