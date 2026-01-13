Crans Montana, “fontane pirotecniche nel bar da 10 anni”. La verità sulla fuga con la cassa

Foto: Lapresse

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha dichiarato durante il suo interrogatorio che l'uso di fontane pirotecniche all'interno era abitudine nel bar da circa dieci anni, senza che si fosse mai verificato un incidente. Il loro utilizzo invece la notte di Capodanno ha causato un incendio in cui sono morte 40 persone. Secondo Jessica Moretti, le fontane pirotecniche venivano occasionalmente utilizzate durante il servizio dello champagne per "creare un'atmosfera". "Non le ho mai chieste, ma non le ho mai proibite", ha detto la donna, come riporta il giornale Tages Anzeiger. Era collaudato che il personale si preparasse dietro il bancone e poi al dj venisse chiesto di cambiare musica. È allora che entravano le bottiglie con le fontane pirotecniche. Il fatto che la cameriera si sedesse sulle spalle di un altro dipendente durante questo processo, come mostrano i video della serata di Capodanno, "non era un caso isolato", ma non era nemmeno una pratica standard, hanno raccontato i proprietari.

Proprio la cameriera che, sulle spalle di un altro dipendente e con in mano la bottiglia, avrebbe innescato il rogo, è stata identificata dai coniugi Moretti come la 24enne Cyane Panine, fidanzata con uno chef di un altro ristorante della coppia e molto legata ai Moretti. Jacques ha raccontato di essersi precipitato a Le Constellation, dopo che la moglie lo aveva informato dell'incendio all'1.35. "Quando sono arrivato, ho visto già le luci blu lampeggianti e c'era molta gente fuori", ha detto agli inquirenti. Insieme al fidanzato della cameriera, Moretti ha tentato di entrare nel locale dall'ingresso principale, ma senza riuscirsi a causa del fumo troppo denso. Sono riusciti a entrare solo da una porta di servizio che era chiusa dall’interno. Moretti ha spiegato di non saperne spiegare il motivo. Dietro la porta, i due uomini hanno trovato diverse persone distese immobili a terra, tra cui la 24enne. "Abbiamo cercato di rianimarla per oltre un'ora, finché i paramedici non ci hanno detto che era troppo tardi", ha raccontato Moretti. "Era come una nuora per noi, come una sorellina. Ha trascorso il Natale con noi. Sono devastata", ha aggiunto Jessica.

Secondo la testata svizzera Insider Paradeplatz, Jessica Moretti si è precipitata su per le scale del locale non appena è scoppiato l'incendio nel seminterrato che la notte di Capodanno ha ucciso 40 persone. Avrebbe afferrato la cassa contenente gli incassi di Capodanno e sarebbe uscita velocemente dal bar. Nel frattempo, testimoni sostengono che abbia lanciato l'allarme a gran voce per l'incendio, lasciando che la musica continuasse.