La rivelazione di Al Bano: "Mio figlio doveva passare il Capodanno a Crans-Montana"

Crans-Montana, la rivelazione di Al Bano sul figlio Albano Jr. "Ho passato le vacanze di Natale a Crans Montana, mia figlia ha fatto 40 anni il giorno di Natale e ha voluto festeggiare lì il suo compleanno. Mio figlio piccolo (Albano Jr, detto Bido), ha studiato a Crans Montana per 2 anni, frequentava quel locale ormai noto a tutti e ha rischiato di andarci proprio l'ultima notte dell'anno. Per fortuna poi ha deciso di andare a fare il Capodanno a Cellino San Marco". A parlare, in diretta dalla sua Cellino San Marco, è il cantante Al Bano Carrisi, intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Come si fa ad avere un locale e ad esser così leggeri? Quello che è successo è di una irresponsabilità pazzesca", ha aggiunto il cantante a Radio1.

Poi la stoccata a Carlo Conti sul prossimo Festival di Sanremo. Se quest'anno andrò a Sanremo? "Faccio questa battuta, ogni tanto un po' di ironia ci sta bene: uno che è un Re della musica leggera italiana non può andare da un 'conte', semmai è il contrario…" La battuta è del cantante Al Bano Carrisi, oggi intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. In effetti lei è l'indiscusso Re della canzone italiana, viste le sue partecipazioni al Festival. "Io sto scherzando, non amo la monarchia se non nelle favole. Ma al di là della battuta, se sarò in Italia Sanremo lo guarderò sicuramente e con attenzione".