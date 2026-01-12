Crans-Montana, convalidato l'arresto di Moretti. La procura di Roma indaga per disastro colposo

Foto: Ansa

Il tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto di Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove, la notte di Capodanno, sono morte 40 persone, tra cui sei ragazzi italiani. Come riporta una nota diffusa dallo stesso tribunale, la misura cautelare a carico del 49enne è stata confermata in considerazione “del pericolo di fuga”, contestata dalla Procura del Cantone Vallese. Intanto, nel primo pomeriggio di oggi, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso ha fatto sapere che le condizioni di uno dei 12 feriti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano sono in sensibile miglioramento: “C’è un ragazzo di questo gruppo di giovani che si trova in condizioni migliori, si muove, si sposta. Ha comunque bisogno di tutta una serie di medicazioni continue, ma possiamo dire che è fuori pericolo, anche se non possiamo certo dire che il problema è risolto". Mentre sono state definite “particolarmente critiche” quelle di Leonardo Bove, il 16enne arrivato in Italia dall’ospedale di Zurigo nella tarda serata di domenica.

La nota del tribunale

Riguardo al convalida dell’arresto di Jacque Moretti, nel comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari si precisa che il tribunale di Sion “ha informato l’imputato di essere tuttavia disposto a revocare la custodia cautelare, subordinatamente a diverse misure alternative richieste dalla Procura della Repubblica, tra cui il pagamento di una cauzione, in quanto tali misure appaiono idonee a contrastare il rischio di fuga. Poiché la determinazione della cauzione richiede un’indagine accurata, la privazione della libertà personale deve prevalere”.

Perché i Moretti non sono stati arrestati subito

Nei giorni scorsi aveva suscitato molte polemiche l’arresto “tardivo” dei coniugi Moretti che, fino allo scorso venerdì, sono rimasti a piede libero (la moglie del 49enne, Jessica Maric, attualmente si trova ai domiciliari). I giudici del tribunale di Sion fanno chiarezza sul punto: “La custodia cautelare in carcere - puntualizzano - è una misura procedurale volta esclusivamente a garantire il corretto svolgimento delle indagini. Non è pertanto intesa a punire l’imputato, che è presunto innocente fino a quando una sentenza di condanna definitiva non diventi giuridicamente vincolante”.

L’avvocato delle vittime: “Parzialmente soddisfatti”

"Non possiamo dunque che essere solo molto parzialmente soddisfatti della custodia cautelare, per il momento, del solo gestore. Ognuno vivrà con la propria coscienza". Così, all’Ansa, l’avvocato Sébastien Fanti, che assiste alcune famiglie delle vittime, ha commentato la convalida dell’arresto di Moretti. "Questa mattina - ha concluso il legale - il padre di un bambino arso vivo mi ha detto: ‘È morto come in guerra, quindi d'ora in poi è guerra’".

La procura di Roma indaga anche per disastro colposo

Nel frattempo si allarga l’inchiesta avviata dalla procura di Roma sulla strage di Crans-Montana. I pm capitolini, competenti per i sei minorenni italiani morti durante il rogo, procedono anche per disastro colposo, oltre che per omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime, ipotesi di reato aggravate dalla violazione della normativa antiinfortunistica. Inoltre, stando a quanto apprende l’Ansa, in queste ore è stata disposta l’autopsia sulla salma di Riccardo Minghetti, il 16enne romano rimasto ferito mortalmente nell’incendio. L’esame autoptico sarà eseguito dal professor Antonio Oliva, ordinario di medicina legale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica, affiancato da un team di specialisti, presso il Policlinico Gemelli. Con buona probabilità, venerdì mattina sarà conferito l’incarico anche per l’autopsia sul corpo del 16enne bolognese Giovanni Tamburi. L’obiettivo è quello di fare chiarezza sulle cause del decesso, cioè se sia stato determinato dalle ustioni o dalle esalazioni di fumo.