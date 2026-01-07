Dopo la petroliera nell'Atlantico, gli ne sequestrano un'altra nel Mar dei Caraibi

Foto: X

Andrea Riccardi 07 gennaio 2026

Sequestrata dagli Stati Uniti una seconda petroliera che trasportava greggio venezuelano. L'operazione è stata messa a segno nel Mar dei Caraibi. In acque internazionali, come il sequestro della petroliera russa Marinera effettuato questa mattina nell'Oceano Atlantico, a 124 miglia dalle coste dell'Islanda. Anche questa nave, che ora si sta dirigendo verso la Scozia, ha le cisterne piene di petrolio proveniente dal Venezuela. "La motonave Sophia stava conducento attività illecite nel Mar dei Caraibi. La Guardia Costiera la sta scortando negli Stati Uniti", ha confermato sul social network X il Comando Meridionale Usa. "In un'azione svoltasi prima dell'alba, il Dipartimento della Guerra, in coordinamento con il Dipartimento della Sicurezza Interna, ha fermato senza incidenti una petroliera a motore della flotta oscura". Attraverso l'Operazione Southern Spear, "il Dipartimento della Guerra è irremovibile nella sua missione di reprimere le attività illecite nell'emisfero occidentale. Difenderemo la nostra Patria e ripristineremo la sicurezza e la forza in tutte le Americhe". I motivi dell'arrembaggio, per entrambi i tank, vengono spiegati sempre via social network: "Questi sequestri sostengono la proclamazione del Presidente degli Stati Uniti che prende di mira le navi sanzionate che minacciano la sicurezza e la stabilità dell'emisfero occidentale".

L'intervento nell'Atlantico è stato supportato dalla Gran Bretagna. Il segretario alla Dufesa John Healey ha spiegato che le "Forze Armate del Regno Unito sono intervenute su richiesta degli Stati Uniti" in virtù del profondo rapporto in materia di sicurezza che lega Londra e Washington. Secondo Downing Street l'operazione è avvenuta nel pieno rispetto del diritto internazionale. La Bella 1, ribattezzata Marinera, "fa parte di un asse russo iraniano di elusione delle sanzioni che sta alimentando terrorismo, conflitti e miseria dal Medio Oriente all'Ucraina", ha aggiunto il ministro. "Il Regno Unito continuerà ad intensificare l'azione contro l'attività della flotta ombra per proteggere la stabilità globale".

"Nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi" di altre giurisdizioni, ha affermato la Russia. Il ministero dei Trasporti del Cremlino ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 , affermando che "nessun Paese ha il diritto di usare la forza contro navi regolarmente registrate nella giurisdizione di altri Stati". La Marinera aveva ricevuto il permesso temporaneo di navigare sotto bandiera russa il 24 dicembre scorso.