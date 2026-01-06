Europa in prima linea per la pace in Ucraina. Ecco il piano dei Volenterosi

Foto: Lapresse

L'Europa si impegna per "una pace giusta e duratura in Ucraina" e fornirà garanzie di sicurezza che saranno parte integrante dell'accordo che metterà fine alla guerra. La decisione è stata annunciata a Parigi dopo la riunione della Coalizione dei Volenterosi, a cui hanno partecipato anche Ucraina e Stati Uniti. "In particolare - riporta il documento redatto al termine del vertice - la coalizione ha chiarito che la capacità dell'Ucraina di difendersi è di fondamentale importanza per garantire il futuro della sicurezza collettiva euro-atlantica. Siamo pronti a impegnarci in un sistema di garanzie politicamente e giuridicamente vincolanti che saranno attivate una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, in aggiunta agli accordi bilaterali di sicurezza e in conformità con i nostri rispettivi ordinamenti giuridici e costituzionali".

Tra gli elementi principali vengono indicate la "partecipazione a un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti che includerà i contributi dei membri della Coalizione dei Volentierosi", il sostegno alle forze armate dell'Ucraina continuando a fornire assistenza militare e armamenti a lungo termine, la dislocazione di una Forza Multinazionale composta da contributi di nazioni disponibili nell'ambito della coalizione stessa, per sostenere la ricostruzione delle forze armate ucraine e la deterrenza. "È stata condotta una pianificazione militare coordinata per preparare misure di rassicurazione in aria, in mare e a terra e per la rigenerazione delle forze armate ucraine", insiste l'accordo. "Abbiamo confermato che queste misure di rassicurazione dovranno essere rigorosamente attuate su richiesta dell'Ucraina, una volta ottenuta una credibile cessazione delle ostilità. Questi elementi saranno guidati dall'Europa, con il coinvolgimento anche di membri non europei, e il proposto sostegno degli Stati Uniti".

Ciò includerà, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pacchetti di difesa a lungo termine, sostegno al finanziamento dell'acquisto di armi, cooperazione con il governo di Kiev riguardo il bilancio per il finanziamento dell'esercito, l'accesso a depositi di difesa che possano fornire un rapido supporto aggiuntivo in caso di un futuro attacco armato. I Volenterosi forniranno poi d"supporto pratico e tecnico nella costruzione di fortificazioni difensive"

E, nel caso di nuovo attacco armato da parte della Russia dopo il raggdella pace, la Coalizione si impegna a ripristinare la pace. Come? Con l'impiego di "capacità militari, supporto logistico e di intelligence, iniziative diplomatiche, adozione di sanzioni". I leader europei puntano ad "approfondire la cooperazione a lungo termine in materia di difesa con l'Ucraina" anche attraverso la "produzione congiunta di prodotti industriali per la difesa". A gestire il tutto ci sarà una cellula di coordinamento Usa/Ucraina/Coalizione presso il Quartier generale operativo a Parigi.