Israele ringrazia l'Italia, l'ambasciatore Peled: smantellata rete di Hamas

Foto: Ansa

Israele ringrazia l'Italia per la vasta operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura di Genova che ha smantellato ieri la complessa rete di sostegno economico ad Hamas attiva nel nostro Paese. L’indagine, condotta dalla Digos e dalla Guardia di Finanza, ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di beni per un valore stimato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta figura Mohammed Hannoun, noto come presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, oggetto di numerose inchieste de Il Tempo che per primo ha aperto questo filone. Secondo gli inquirenti, Hannoun è il vertice della cellula italiana e un esponente di spicco del comparto estero di Hamas.

Piantedosi: "Dopo l'arresto di Hannoun tutta la politica sia unita. Servirebbe a poco piangere o prendere le distanze dopo"

L’accusa è quella di aver diretto per oltre vent'anni un sistema di raccolta fondi che, sotto la copertura di scopi umanitari e benefici (attraverso sigle come l'A.B.S.P.P. e l'associazione "La Cupola d’Oro"), dirottava in realtà oltre il 70% delle somme direttamente nelle casse dell'organizzazione terroristica. Solo dopo l'attacco del 7 ottobre 2023, la rete avrebbe movimentato flussi finanziari per oltre 7 milioni di euro.

Il messaggio dell'Ambasciatore Jonathan Peled

L'operazione ha suscitato l'immediata reazione della diplomazia israeliana. L'Ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, ha espresso gratitudine alle autorità italiane con un tweet ufficiale: "Ieri le forze dell'ordine italiane hanno smantellato una rete di Hamas attiva da molti anni nel Paese, responsabile del trasferimento di milioni di euro all’organizzazione terroristica sotto la copertura di attività umanitarie. Desidero esprimere il mio apprezzamento al governo italiano e alle forze dell'ordine per il loro importante lavoro contro l'infiltrazione di elementi islamici radicali che operano per promuovere il terrorismo, come accaduto di recente a Sydney. Dobbiamo combattere tutti insieme contro il fenomeno del terrorismo islamico".

Viva il Tempo tra inchieste vecchie e nuove, ma le solite Procure...

Ier la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi hanno manifestato grande soddisfazione per l'esito delle indagini. Piantedosi ha definito l'operazione un intervento "fondamentale per squarciare il velo" su attività che strumentalizzavano la solidarietà dei cittadini per finanziare il terrore internazionale.