Hannoun, Storace affonda Schlein: quel silenzio che tradisce Berlinguer

Foto: La Presse

Francesco Storace 28 dicembre 2025 a

a

a

"Perché Elly Schlein sta muta sull’arresto di Hannoun e della rete di finanziatori di Hamas in Italia?". A porre la domanda è Francesco Storace, giornalista ed ex governatore della Regione Lazio. "C’è troppa sinistra - evidenzia sulla propria pagina Facebook - compromessa negli affari dei terroristi nel nostro Paese?". Arriva, dunque, il paragone con la storia precedente. "Enrico Berlinguer - spiega l'editorialista - prendeva le distanze dalle Brigate rosse. Ce lo hanno raccontato per anni. Il terrore antiebraico è invece intoccabile?".