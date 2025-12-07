Prima della Scala, solito coro dell'odio ProPal: "Il 7 ottobre è resistenza"

07 dicembre 2025 a

Il palcoscenico è di quelli che contano, ossia la prima della Scala di Milano dove questa sera sarà rappresentata "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Smitrij Shostakovic, e la protesta ProPal non manca l'occasione. Presidi di protesta davanti al teatro milanese sono in corso dal primo pomeriggio. Particolarmente numeroso il presidio in favore della Palestina. A ridosso di Palazzo Marino sono appesi striscioni contro l'occupazione israeliana dei Territori palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, il piano di pace del presidente americano Donald Trump e per chiedere la libertà di Mohamed Shahin, l'imam di Torino colpito da un decreto di espulsione.

Non solo. Scanditi slogan in favore di Hamas e degli attacchi del 7 ottobre: "Palestina libera", "7 ottobre non è una ricorrenza. Ora e sempre resistenza", "Netanyahu assassino", "From the river to the sea, Palestine will be free" sono alcuni degli slogan scanditi dai manifestanti. Proteste anche contro lo stanziamento di ingenti risorse per le politiche di riarmo e in solidarietà con la maschera della Scala licenziata lo scorso 4 maggio per aver urlato "Palestina libera" in occasione del concerto organizzato dall'Asian Development Bank al quale era presente anche la premier Giorgia Meloni.