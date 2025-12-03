Capezzone inchioda la sinistra: "Dopo Soumahoro e Salis ora rinnegano la Albanese"

Foto: Tg4

Luigi Frasca 03 dicembre 2025 a

a

a

"Non appena qualcuno da Oriana Fallaci in poi ha posto il tema dell'islam fondamentalista, subito c'era qualcuno che diceva 'sei un islamofobo'. No, non siamo noi islamofobi, è purtroppo dentro l'islam che è prevalsa una linea radicale integralista pericolosissima per la quale siamo tutti infedeli, sono infedeli gli ebrei, sono infedeli i cristiani e dobbiamo essere colpiti.". Si parla del pericolo radicalizzazione islamica e del ritorno dell'antisemitismo in Italia nel corso del Tg4 delle 19 di martedì 2 dicembre. Il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, aggiunge che "c'è una parola che si chiama taqiyya, letteralmente vuol dire dissimulazione, per la quale l'islamico radicale è autorizzato a nascondere le sue reali intenzioni, i suoi reali intendimenti, o quando è minacciato e o quando intende lui minacciare". Insomma, l'integrazione può essere a volte solo una finzione. Questo è il tema che molti sembrano non voler vedere.

L'acrobazia della Albanese: fa finta di difendere i giornalisti e attacca Il Tempo

C'è poi l'ultimo caso legato a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina che è arrivata a definire "monito per le redazioni" l'assalto degli attivisti ProPal a La Stampa. "Pensavo agli eroi, ai campioni della sinistra in questa legislatura... Prima era Sumahoro, poi la Salis e ora la Albanese... Poi si accorgono a un certo punto che coloro che hanno portato come una Madonna pellegrina non vanno bene, allora sono tutti imbarazzati - osserva Capezzone - L'albanese ha fatto anche la spiritosa con noi in televisione, ha detto che se fossero assaltate le sedi dei giornali che mi attaccano, ha citato il Tempo e altri giornali, io le difenderei. Non si preoccupi - conclude il direttore - non abbiamo bisogno della sua difesa, ha già fatto tanto, si prenda un turno di riposo".