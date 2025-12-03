Firenze rinvia il voto sulla cittadinanza alla Albanese: "Non ci sono i numeri", sinistra in tilt

Foto: Ansa

"In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria". La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei del Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi, di Sinistra Pc, per "Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese". "Non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C'è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell'atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Francesca Albanese ha fatto per l'Onu", afferma Collesei spiegando la scelta di rinviare il voto sulla cittadinanza onoraria alla relatrice speciale dell'Onu per la Palestina dopo l'ennesima polemica, quella sull'assalto ProPal alla redazione de La Stampa considerato dalla Albanese un "monito" per l'informazione.

Nel corso dei lavori della commissione, Collesei ha annunciato che nella seduta successiva saranno discussi alcuni emendamenti al testo della risoluzione, tra cui la proposta un riconoscimento per il lavoro fatto da Albanese, che potrebbe essere un convegno in Palazzo Vecchio sui report della relatrice speciale dell'Onu. Secondo Caterina Arciprete di Avs-Ecolò, "si deve lavorare per trovare una concretezza del riconoscimento, perché sia un riconoscimento anche a Francesca Albanese e non solo al suo report", e per questo "ben venga un convegno ma non è sufficiente, bisogna lavorare nella maggioranza per fare un passo in più". Per Palagi, infine, "c'è una responsabilità politica della sindaca che ha scelto, lunedì, di anticipare la discussione senza permettere di spiegare le nostre argomentazioni" e "per noi è imprescindibile che ci sia un riconoscimento a Albanese che faccia capire che lei è la benvenuta in questa città". Un gesto che spacca la sinistra che vede ancora una volta una sua paladina cadere tra le polemiche.