Prezzi benzina, ancora aumenti alla pompa. Diesel ai massimi dal 15 marzo

Ancora in aumento i prezzi medi nazionali dei carburanti alla pompa, con nuovi movimenti al rialzo anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. A spingere è in particolare la quotazione internazionale del gasolio. Il prezzo del diesel è al massimo dal 15 marzo, quello della benzina al livello più alto dal 24 luglio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP si registra un rialzo di un centesimo sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,724 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,733, pompe bianche 1,707), diesel self service a 1,691 euro/litro (+6, compagnie 1,699, pompe bianche 1,675). Benzina servito a 1,863 euro/litro (+3, compagnie 1,908, pompe bianche 1,777), diesel servito a 1,829 euro/litro (+6, compagnie 1,873, pompe bianche 1,744). Gpl servito a 0,689 euro/litro (invariato, compagnie 0,700, pompe bianche 0,678), metano servito a 1,402 euro/kg (-2, compagnie 1,415, pompe bianche 1,391), Gnl 1,218 euro/kg (-4, compagnie 1,218 euro/kg, pompe bianche 1,217 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,823 euro/litro (servito 2,082), gasolio self service 1,790 euro/litro (servito 2,052), Gpl 0,831 euro/litro, metano 1,490 euro/kg, Gnl 1,280 euro/kg.