Meteo, i temporali non risparmiano l'Italia. Ma c'è un aumento delle temperature

17 novembre 2025

Ecco le previsioni per oggi in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Nord: molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale specie sul settore centro-orientale ove le precipitazioni potranno essere abbondanti; temporanea attenuazione dei fenomeni sui settori occidentali fino al primo pomeriggio; precipitazioni nevose lungo l'arco alpino e prealpino oltre i 1800/2000 metri con quota neve in calo col passare delle ore fino ai 1000 metri in serata.

Centro e Sardegna: cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni, anche sotto forma di rovescio e qualche isolato temporale, su alta Toscana, Umbria, Lazio e zone interne delle Marche. Sulla Sardegna molte nubi con piogge sparse e locali temporali.

Sud e Sicilia: irregolarmente nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e sulla Basilicata tirrenica; dal tardo pomeriggio i fenomeni interesseranno anche il Molise e i settori centrali e settentrionali della Puglia. Sulla Sicilia da poco nuvoloso a molto nuvoloso con possibili piovaschi dalla sera, sui settori meridionali dell'isola.

Temperature massime in marcato aumento su Piemonte, Lombardia e Liguria; in lieve aumento su Veneto, coste marchigiane e abruzzesi, Puglia, Basilicata e Calabria ionica; generalmente in calo sulle restanti regioni. Venti: moderati occidentali sul Veneto, sull'Emilia Romagna, sulla Toscana, sulle Marche, sull'Abruzzo, sul Lazio, sulla Puglia, sulla Basilicata, sulla Calabria, sulla Campania e sulla Sardegna; deboli di direzione variabile sulle restanti regioni; Mari: da molto mossi a localmente agitati il mar Ligure, il mare di Corsica, il mare Adriatico centrale e meridionale; mossi o molto mossi i restanti bacini.