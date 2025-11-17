Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 17 novembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 17 novembre 2025

Ariete

È lunedì, probabilmente siete al lavoro oppure in giro per affari o altri impegni, quindi riuscite ad evitare eventuali discussioni o problematiche familiari, che potrebbe ancora sollevare la Luna quadrata a Giove. Marte vi dà la carica ma Mercurio retrogrado chiede ripensamenti, o cambiamenti sul lavoro, forse qualche intoppo burocratico. Però i rapporti sono abbastanza armoniosi fino a sera, quando qualcosa potrebbe farvi ingelosire. Non pensateci.

Toro

Alla ricerca di armonia, in casa e sul lavoro, questo chiede Luna ancora in Bilancia mentre Venere in Scorpione cerca dialogo, profondità e lealtà in amore. È un momento di revisione in ambito finanziario, specialmente per quel che riguarda le proprietà condivise. Non c’è fretta, tra le vostre doti c’è anche la pazienza. Ricordate che gran parte del cielo è in una pausa ricalibratrice, approfittatene per dare spazio al vostro dialogo interiore.

Gemelli

Venti di cambiamento e allo stesso tempo il vostro pianeta guida Mercurio, opposto e retrogrado, mette in primo piano le relazioni amorose e professionali. Vecchie questioni da chiarire, incomprensioni, ripensamenti su decisioni, la mente corre per rinnovare accordi e per fare chiarezza. Mantenete la calma e preparate alternative o piani di riserva nel caso si creasse la necessità.

Cancro

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, scriveva Blaise Pascal, e il vostro Giove retrogrado non fa altro che riportarvi al cuore del vostro cammino. Cercate di rendervene conto senza innervosirvi per eventuali rallentamenti o ripensamenti, Luna in Bilancia non favorisce questo sereno distacco, almeno fino a sera, ma dopo le 21,30 cambia in Scorpione, un vero toccasana, sarete creativi e romantici, quasi per incanto... Amore.

Leone

Bello quel Marte in Sagittario, vi riempie di coraggio e ottimismo, siete pronti a perseguire i vostri obiettivi, scomponendoli in piccoli percorsi, utili per raggiungere il vostro successo. Tuttavia non perdete di vista gli angoli di cielo contrastanti, ovvero le quadrature scorpioniche, Sole, Venere e in serata anche Luna, che potrebbero creare tensioni in casa, o problemi con le spese, vecchi investimenti. Qualche ripensamento, portato da Mercurio, ma non sempre è un male.

Vergine

Oggi se mantenete la mente aperta riuscirete a riorganizzare quello che gli altri stanno guastando attorno a voi, specialmente in ambito domestico familiare, ma anche sul lavoro. Quindi pazienza e occhio ai dettagli, cosa che sapete fare benissimo, lasciatevi guidare dal vento innovativo di Urano, che vi suggerisce nuove prospettive di pensiero che vi consentono di rivedere i piani e le comunicazioni che hanno bisogno di modifiche.

Bilancia

La Luna vi mette a vostro agio, regalandovi fascino e savoir faire, spargete armonia dovunque vi troviate, anche se quel Mercurio retrogrado vi obbliga a recuperare o accettare ritardi, problemi nelle comunicazioni, questioni da appianare con fratelli o amici cari. Si tratta di cose superabili, disguidi, ritardi, ma vi rammentiamo che il cielo in questi casi, rallenta il ritmo del mondo esterno, ma accelera quello del nostro mondo interiore.

Scorpione

Ancora protagonisti con Sole e Venere che amplificano il vostro fascino. Urano retrogrado in Toro, in opposizione, potrebbe portare dei cambiamenti nelle relazioni, lavoro e sentimenti, dovete essere adattabili e arguti, mentre Mercurio retrogado si concentra sulle vostre finanze, sarebbe opportuno rivedere qualche spesa. La sera arriva nel vostro segno anche la Luna, incontro d’amore nel cielo e anche per voi, in voi. Il cielo in pausa significa anche ritrovare se stessi.

Sagittario

La vita è un viaggio, lo sapete bene, e questo Mercurio indietreggiante nel vostro segno vuole fare luce su qualcosa dentro di voi, influenza proprio la vostra identità, magari ci sarà qualche ritardo, o imprevisto, potrebbe essere durante un viaggio o uno spostamento, in ogni caso non agite d’impulso come siete spesso portati a fare, riflettete, studiate bene e seguite eventualmente il cambiamento. Marte nel segno vi riempie di energia, usatela per pensare.

Capricorno

Ancora in Bilancia fino a sera, Luna nella vostra decima casa - ambizioni, carriera, status - vi rende attenti all’immagine pubblica e intenzionati a mantenere armonia nell’ambiente di lavoro, a gestire questioni con superiori, o autorità, con tatto e determinazione. Mercurio nel suo percorso all’indietro vi spinge a una profonda introspezione, siete abituati a farlo, ma non ad affrontare paure irrisolte dentro di voi, Marte vi dà una sotterranea energia per farlo.

Acquario

Plutone nel vostro segno continua a spingere verso una profonda trasformazione, una sorta di rivoluzione personale. L’attenzione è sulla sfera professionale, carriera, lavoro, immagine pubblica, e lì che potreste sentire di più il bisogno di cambiare. Mercurio retrogrado e Marte, entrambi in Sagittario, se da una parte animano il campo delle intese e delle amicizie, fanno anche percepire che si potrebbero creare fraintendimenti e malintesi.

Pesci

Con Saturno e Nettuno retrogradi nel vostro segno state attraversando un periodo di grande, intensa revisione spirituale e definizione della vostra identità. C’è sogno e anche realismo, cosi come i due Pesci vogliono simboleggiare. La pausa cosmica supporta il vostro percorso orientato a fare ed esplorare nuove fiosofie di vita, a studiare e viaggiare. La Luna che entra in serata in Scorpione dilata intuizione e sensibilità e Giove in Cancro vi spalleggia nei confronti della famiglia.