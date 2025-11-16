Ora legale: 352mila firme per applicarla tutto l'anno
Redazione
- a
- a
- a
In Italia inizia l'iter per l'ora legale tutto l'anno. Lunedì 17 novembre alle ore 14,30 presso la sala stampa della Camera dei deputati sarà illustrata ai giornalisti l'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione attività produttive volta ad avviare l'iter parlamentare per introdurre in Italia l'ora legale permanente. Contestualmente il 17 novembre la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) e Consumerismo no Profit consegneranno alla Camera, nella persona di Andrea Barabotti, promotore dell'indagine conoscitiva, 352mila firme di cittadini che, attraverso la petizione online lanciata dalle due organizzazioni, chiedono di adottare l'ora legale tutto l'anno.