L'Italia convoca l'ambasciatore russo. L'attacco "squallido e volgare" sul crollo di Roma

Foto: Ansa

03 novembre 2025 a

a

a

Una provocazione offensiva e intollerabile quella di Mosca sul crollo della Torre dei Conti a Roma. Dopo la quale la Farnesina ha convocato domani al ministero l'ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov. Alla base della tensione Roma-Mosca le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che ha commentato la notizia del crollo della Torrei in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali: "Ricordo che nel maggio di quest'anno il ministero degli Esteri italiano ha riferito che 'il sostegno italiano all'Ucraina, compresi gli aiuti militari e i contributi versati attraverso i meccanismi dell'Ue, ammonta a circa 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo destinato ai rifugiati, 310 milioni di euro per sostenere il bilancio statale e 93 milioni di euro per attività umanitarie'. Finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente il denaro dei contribuenti, l'Italia crollerà completamente: dall'economia alle torri", ha scritto la numero due del ministro Lavrov su Telegram.

"L'Italia crollerà tutta se date i soldi a Kiev", la sparata di Zakharova fa arrabbiare tutti

Parole che fonti diplomatiche italiane avevano già definito "squallide e preoccupanti", conferma "dell'abisso di volgarità in cui è piombata la dirigenza di Mosca".

L'ultima volta che l'ambasciatore russo era stato convocato dalla Farnesina risale allo scorso 30 luglio. In quell'occasione, Paramonov era stato convocato dopo la pubblicazione sul sito del ministero degli Esteri russo di dichiarazioni - giudicate da Mosca come "russofobe" - di politici occidentali, compresi quelli italiani, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Rak/Adnkronos)