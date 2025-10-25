Garlasco, dallo scontrino alla scarpa: crolla l'alibi di Sempio? Cavallaro a Farwest

Foto: X Salvo Sottile

Pina Sereni 25 ottobre 2025 a

a

a

A 18 anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco l'alibi di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, è sotto al microscopio degli inquirenti. Se ne parla nel corso di Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3 venerdì 24 ottobre, a partire dal famoso scontrino del parcheggio di Vigevano di cui l'amico di Marco Poggi parla agi inquirenti. "La mattina a Sempio viene ascoltato e lì lui dice 'sono stato a Vigevan e ho lo scontrino del parcheggio', quindi è lui che dà l'informazione di avere quel documento a supporto, quando non gli era stato chiesto da nessuno, perché in quel momento nessuno aveva messo in dubbio dove fosse, se fosse a Vigevano o no", afferma Rita Cavallaro, giornalista de Il Tempo.

Garlasco, il Tg1: "Misurazioni antropometriche" per Sempio. Cosa succede

Un ticket che "copre tutto l'orario del delitto, non è curioso?", chiosa il conduttore. Con il giornalista Massimo Lugli si parla anche delle impronte rilevate sulla scena del crimine. "Adesso trasformiamo un'impronta 42 in 44, quindi può essere di qualunque. Sempio ha questo tipo di calzature? Non mi risulta che sia mai stato accertato. Quindi una prova scientifica è una prova servente, serve a consolidare un castello accusatorio che inizia con una domanda precisa. Perché? Abbiamo un movente molto debole su Stasi, non abbiamo un movente su Sempio. Stiamo cercando di inventarci un movente come con il Santuario della Bozzola"; afferma Lugli.

Caso Garlasco: consulente, 'sono tranquillo come Sempio, contro di lui niente prove'

Sottile rimarca che "però c'è un fatto, bisogna capire come sono state prese queste impronte sulla scena del crimine. Questa orma 42 attribuita a Stasi, come è stata presa?", chiede il conduttore a Cavallaro. "Il problema è come è stato fatto quell'esperimento giudiziale - risponde la cronista - Perché l'impronta è stata inchiostrata e pressata direttamente su un foglio. È chiaro che è una prova statica e manca la dinamica di una camminata, senza contare che l'inchiostro non ha la stessa densità del sangue. Non voglio dire che l'elemento che manca qui è il fatto di dire che Sempio ha un 44. Sì, ci fidiamo sulla parola di Sempio, perché nessuno gli ha mai chiesto una scarpa".