Il pizzino integrale dei Sempio: cosa c'è scritto nel biglietto

Rosa Scognamiglio 09 ottobre 2025 a

“Che succede?”. È una delle frasi scritte a penna da Giuseppe Sempio, il papà di Andrea, sul pizzino al centro dell’inchiesta per corruzione in atti giudiziari a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Una foto del biglietto, nella versione integrale, è stata mostrata nel corso dell’edizione serale del TG di Rai Uno, andato in onda mercoledì 8 ottobre.

La versione integrale del pizzino

Nelle scorse settimane, quando è trapelata la notizia dell’inchiesta condotta dalla Procura di Brescia, era stata diffusa solo la prima parte del pizzino, ovvero quella relativa all’eventuale somma di denaro che, secondo l’ipotesi accusatoria, nel 2017 i genitori di Sempio avrebbero destinato all’ex pm per la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del figlio, al tempo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e poi prosciolto. Ebbene, sul foglietto c’era anche un’altra annotazione, il cui contenuto è stato rivelato nel servizio del telegiornale.

ESCLUSIVO - Caso #Garlasco: al Tg1 il famoso pizzino sequestrato in casa di Andrea #Sempio, che ha portato alle indagini sull'ex Procuratore #Venditti. #Tg1 Giacinto Pinto pic.twitter.com/C6k3D6Vwsx — Tg1 (@Tg1Rai) October 8, 2025

Le frasi sul biglietto: “Che succede?”

Oltre alla frase su Venditti - “Gip archivia x 20.30 euro” - sul promemoria, scritto da Giuseppe Sempio, per sua stessa ammissione, si legge anche una domanda: “Che succede?”. E poi un’altra frase: “Se i Giarda (gli ex avvocati di Alberto Stasi ndr) presentano un’istanza di revisione a Brescia fatta bene”. In un piccolo riquadro vengono messe nero su bianco una serie di riflessioni: “Il soggetto (h)a un nome e un cognome per la legge italiana, si chiama Sempi-Andrea, non è stato seguito dall’investigatore, un’idea o un pensiero ma dalle foto sembra proprio mio figlio Andrea”. Al momento non è chiaro a cosa si faccia riferimento sul pizzino, anche se il contenuto appare molto suggestivo. Ad ogni modo, bisognerà attendere gli sviluppi della nuova inchiesta per poter verificare l’ipotesi relativa alla presunta corruzione dell’ex magistrato e l’eventuale coinvolgimento dei Sempio, che al momento non sono indagati.