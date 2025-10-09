Clean 2, nell'indagine su Venditti perquisito pure il pm Mazza. Caccia alle spese pazze

Foto: Ansa

Rita Cavallaro 09 ottobre 2025 a

E dopo l’ex procuratore Mario Venditti, finisce nelle maglie dell’inchiesta Clean 2 anche il pm Pietro Paolo Mazza. L’abitazione del pubblico ministero è stata perquisita stamattina, mentre è finita nel primo pomeriggio la perquisizione del suo ufficio alla Procura di Milano, dove alcune ore prima si erano presentati gli uomini della Guardia di Finanza, insieme alla pm Claudia Moregola, titolare insieme al procuratore capo di Brescia Francesco Prete, dell’inchiesta sulla gestione opaca delle spese sostenute a Pavia quando il capo era Venditti, già indagato sempre a Brescia per corruzione in atti giudiziari perché, secondo gli inquirenti, si sarebbe fatto corrompere per archiviare Andrea Sempio dall’accusa dell’omicidio di Chiara Poggi.

Mazza, oggi in servizio a Milano, fino al 2024 è stato magistrato alla procura pavese, la stessa che sotto il procuratore Fabio Napoleone ha avviato tutta la serie di inchiesta che hanno portato alla luce il Sistema Pavia. I finanzieri hanno cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse dei cavalli e auto di lusso. Sono stati acquisiti documenti utili per l'ampia indagine, che coinvolge Mazza perché insieme a Venditti si sarebbe occupato di un fascicolo riguardante Asm, la società dei rifiuti.