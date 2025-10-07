Cerca
MeteoGiuliacci, temperature sopra la media: "Quando arriva il caldo"

Nei prossimi giorni l’autunno lascerà spazio a un ritorno del caldo grazie a un vasto anticiclone. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it, il tempo sarà stabile e soleggiato, con scarse nuvole e assenza di piogge.

 

 

 

 

Le temperature saliranno sopra le medie stagionali: al Nord e sul versante tirrenico si sono registrati cieli sereni e valori in aumento mentre Adriatico e Sud restano più freschi con un po’ di vento. Da metà settimana il caldo si estenderà a tutta l'Italia con massime primaverili: 25-26°C sulle regioni tirreniche e Isole Maggiori (anche di più in Sicilia e Sardegna), 22-23°C al Nord.

