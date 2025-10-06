Mario Giuliacci non si tiene: "Bufalari del meteo". La verità sul caldo
- a
- a
- a
Per una volta il colonnello Mario Giuliacci non snocciola le accurate previsioni del tempo per cui è famoso in tv e sul web, L'esperto in un video su YouTube si scaglia contro i "bufalari del meteo". A chi si riferisce? A coloro che scrivono e diffondono l'idea che "dopo 4-5 giorni di freddo, arriverà il caldo. Ma quando mai? Ma si scambia il caldo con il rialzo termico", tuona il meteorologo.
Ancora pioggia e vento. Sottocorona trova lo spunto positivo: cosa succede alle temperature
Parliamo di numeri. "Se io passo da 28°C a 35°C posso dire che arriva il caldo", premette Giuliacci. "Ma se passerò in questi giorni da una temperatura di 17-18 gradi, come sarà su gran parte del Centro-Nord, e arrivo a 22-23°C", afferma sul canale MeteoGiuliacci, "non è caldo", è soltanto "uno sbalzo termico, verso temperature gradevoli". Insomma, così stanno le cose al netto dei sensazionalismi.