Mario Giuliacci non si tiene: "Bufalari del meteo". La verità sul caldo

Per una volta il colonnello Mario Giuliacci non snocciola le accurate previsioni del tempo per cui è famoso in tv e sul web, L'esperto in un video su YouTube si scaglia contro i "bufalari del meteo". A chi si riferisce? A coloro che scrivono e diffondono l'idea che "dopo 4-5 giorni di freddo, arriverà il caldo. Ma quando mai? Ma si scambia il caldo con il rialzo termico", tuona il meteorologo.

