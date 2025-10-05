Meteo, Sottocorona: "Salto delle temperature". Quando arriva il freddo

Foto: La7

Piogge e temperature sempre più autunnali su ampie zone dell'Italia ma cosa indicano le previsioni meteo di domenica 5 ottobre e dei giorni a venire? Paolo Sottocorona su La7 spiega che sono attesi "fenomeni intensi sul nord-est e sul basso Tirreno, sulle altre zone del centro e del sud e della parte centrale del nord, precipitazioni moderate ma sempre di una certa consistenza". Migliora la situazione sulle zone di nord-ovest dove avremo anche schiarite.

Tuttavia, la situazione evolve abbastanza rapidamente. Lunedì 6 ottobre "di maltempo al nord non ce n'è più, sul medio versante tirrenico non ce n'è più, qualche precipitazione sul medio versante adriatico, qualche fenomeno intenso fra Sicilia e Calabria", osserva il meteorologo. Martedì 7 ottobre resta solo qualche debole pioggia al sud, segno che "il tempo va decisamente migliorando con un lento aumento delle temperature", spiega Sottocorona. Rialzi che riguardano le minime già da stamattina a partire dalle zone del Tirreno dove si ritorna sui 12-14 gradi, di minima. Le tendenze per le prossime 24 ore, però, indicano una nuova diminuzione delle temperature al nord e al centro, con un "discreto salto" a eccezione del versante ionico che ha qualche leggero aumento.