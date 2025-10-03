Meteo, arriva il freddo vero? Sottocorona: "Toccato il fondo"

Foto: La7

Pina Sereni 03 ottobre 2025 a

a

a

Sull'Italia non ci sono più le precipitazioni intense viste nei giorni scorsi ma a nord-ovest si affacciano nuove perturbazioni. Paolo Sottocorona a La7 presenta le previsioni meteo di venerdì 3 ottobre e del weekend, e non mancano le sorprese. Oggi c'è prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, con notevoli ripercussioni sulle temperature minime che sono scese nettamente. Qualche precipitazione al sud "ma non più intense come ieri", spiega il meteorologo di La7.

Sabato 4 ottobre si registra un "ulteriore miglioramento al sud, leggero peggioramento al centro. Alta Toscana e Liguria con precipitazioni consistenti, così come su alcune zone alpine, prealpine" spiega l'esperto. Domenica 5 ottobre avremo "schiarite sulle zone di nord-ovest, ma precipitazioni anche intense sul nord-est. Sulle zone del centro e del sud, speciale la parte tirrenica, di nuovo maltempo".

Sottocorona chiarisce che "questa che avremo nelle prossime 48 ore in realtà è una pausa, perché si ritorna con qualche condizione piuttosto intensa, soprattutto sud e nord-est". Vedremo i prossimi sviluppi. Sul fronte delle temperature è evidente un clima più freddo. Le minime sono "scese anche sotto i 10 gradi", spiega l'esperto secondo cui "Ieri c'è stato un tonfo" dovuto all'entrata di aria più fredda e cieli sereni. Un combinato che ha provocato cali nei valori fra i 4 e i 5 gradi. Nelle prossime 24 ore tuttavia sono previsti leggeri aumenti al nord, in parte al centro e valori stazionari al sud. "Si tocca il fondo e poi si risale, almeno un poco", chiosa Sottocorona.