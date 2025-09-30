Gaza, spuntano i documenti dei legami tra Hamas e Flotilla. Per averlo raccontato ci hanno minacciati

Foto: Lapresse

Giulia Sorrentino 30 settembre 2025 a

a

a

Spuntano documenti esclusivi rinvenuti a Gaza e pubblicati dal Ministero degli Esteri israeliano che hanno evidenziato il coinvolgimento diretto di Hamas nell'organizzazione e nel finanziamento di una flottiglia "affiatata" volta a rompere il blocco israeliano della Striscia. "Ciò conferma che le risorse chiave della flottiglia sono di fatto possedute e controllate da Hamas", ha affermato il Ministero degli Esteri. "Chiarisce la catena di comando e il sostegno finanziario dietro queste operazioni, che sono state a lungo presentate con pretesti civili".

Dagli jihadisti a Hamas. Ecco il report riservato sulla rete del terrore dietro la Flotilla

Un documento, una lettera del 2021 firmata dall'ex capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in cui sostiene esplicitamente la Conferenza Palestinese per i Palestinesi all'Estero (PCPA), un'organizzazione fondata nel 2018 e operante sotto copertura civile. Israele ha designato la PCPA come organizzazione terroristica e membri appartenenti a essa, come Il Tempo ha sottolineato per primo, sono direttamente collegati alla Flotilla. Per questo siamo stati minacciati e abbiamo ricevuto diversi tentativi di intimidazione, ma ora ci sono ulteriori documenti a supporto della nostra inchiesta, che confermano quanto sia ampia la galassia di Hamas.