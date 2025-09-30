Cerca
Gaza, spuntano i documenti dei legami tra Hamas e Flotilla. Per averlo raccontato ci hanno minacciati

Giulia Sorrentino
Spuntano documenti esclusivi rinvenuti a Gaza e pubblicati dal Ministero degli Esteri israeliano che hanno evidenziato il coinvolgimento diretto di Hamas nell'organizzazione e nel finanziamento di una flottiglia "affiatata" volta a rompere il blocco israeliano della Striscia. "Ciò conferma che le risorse chiave della flottiglia sono di fatto possedute e controllate da Hamas", ha affermato il Ministero degli Esteri. "Chiarisce la catena di comando e il sostegno finanziario dietro queste operazioni, che sono state a lungo presentate con pretesti civili".

 

 

Un documento, una lettera del 2021 firmata dall'ex capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in cui sostiene esplicitamente la Conferenza Palestinese per i Palestinesi all'Estero (PCPA), un'organizzazione fondata nel 2018 e operante sotto copertura civile. Israele ha designato la PCPA come organizzazione terroristica e membri appartenenti a essa, come Il Tempo ha sottolineato per primo, sono direttamente collegati alla Flotilla. Per questo siamo stati minacciati e abbiamo ricevuto diversi tentativi di intimidazione, ma ora ci sono ulteriori documenti a supporto della nostra inchiesta, che confermano quanto sia ampia la galassia di Hamas.

 

