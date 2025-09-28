Flotilla, i marinai Pd all'arrembaggio: "Non dovete fermare noi ma Netanyahu"

Foto: X Arturo Scotto

Salvatore Martelli 28 settembre 2025 a

Piuttosto che lavorare in Parlamento o ascoltare il saggio monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Arturo Scotto e Annalisa Corrado continuano il loro viaggio al seguito della Flotilla e annunciano festanti il loro cammino verso Gaza. A bordo della barca Karma dell’Arci, in un video messaggio sul proprio profilo social, il marinaio dem ha trionfalmente fatto sapere ai suoi follower che la propria imbarcazione ha ripreso il mare: “Siamo diretti verso Gaza, impiegheremo alcuni giorni per raggiungerla e per portare gli aiuti umanitari, tra poche ore incroceremo il resto della flottilla e andremo dritti perché pensiamo di stare facendo una cosa giusta che serve per alleviare le sofferenze della popolazione palestinese”.

Nessun ripensamento quindi dopo l’appello del Capo dello Stato, nessun passo indietro nonostante le tensioni all’interno della Flotilla stessa – con defezioni e abbandoni – e quella palpabile con Israele: “Siamo contenti che nel frattempo in Italia continuino incessanti le mobilitazioni, la pressione dal basso, dai sindacati, dalla politica di opposizione a tutti i livelli per fare pressione sul governo perché oltre a tutelare la flottiglia, oltre a fare di tutto perché i cittadini e le cittadine italiane possano compiere una missione umanitaria in piena sicurezza perché nel solco del diritto internazionale facciano tutto quello che possono per fermare Netanyahu”.

Nel video dei due parlamentari, è il solo Scotto a parlare e ha usato toni trionfalistici: “Si sono concentrati troppo sul fermare la flottiglia, su cosa succede nella flottiglia, sul perché vogliamo andare avanti con la flottiglia e troppo poco su fare quello che dovrebbero fare invece per fermare Netanyahu”.

Immancabili ovviamente le reazioni social, con gli utenti che di certo non hanno mancato di sottolineare l’ovvio. “Volete solo lo scontro con Israele. La missione, che voi dite umanitaria, è solo una messinscena. Lo hanno capito tutti” scrive Ciro. “Umanitaria non si può dire proprio visto che avete messo da parte gli aiuti per sfondare il blocco navale” scrive un altro utente.

“E meno male che Gaza era a 5 giorni di navigazione! Se la vostra meta fosse stata, chessò, dico per assurdo, il Sudan, dove la gente muore di fame veramente a mille a mille e nessuno porta 200 camion di cibo al giorno, quando sareste arrivati? Nel 2028?” commenta al veleno un altro utente. “Artu' ma un po' di quel cibo che dovevate donare ai palestinesi è rimasto o in tutti questi giorni di crociera ve lo siete mangiato tutto?” scrive sarcastico Antonio.

E infine altro commento, altra bordata: “Ma perché nei video delle feste e dei bagordi nessuno indossa i giubbotti salvagente ed invece, quando si fanno i video comunicati, li indossate sempre??".