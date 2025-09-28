L'altra Flotilla all'arrembaggio del Nazareno

Foto: Il Tempo

Tommaso Cerno 28 settembre 2025

Mentre un’inutile Onu, infiltrata di militanti pro Hamas e funzionari antisemiti mette in scena il fuggi fuggi della vergogna quando parla Bibi Netanyahu (spiegatemi a cosa servono le Nazioni Unite se si comportano come ProPal qualunque), le piazze italiane sono pronte a esplodere a comando sotto gli ordini della Flotilla che a portare aiuti ai bambini di Gaza pare non sia più interessata, a Torino occupano strade e minacciano aeroporti (sempre in nome dei famosi bambini di Gaza), l’unica che rischia di affondare perché non ha capito cosa succede davvero intorno a lei è Elly Schlein.

VascElly alla deriva tra Flotilla e voto: Schlein rischia il timone del Pd

Contro la leader del Pd si muove infatti l’altra Flotilla, quella del Nazareno, ben più abituata alle ammuine di Palazzo dell’originale. E così le 24 ore di silenzio dopo le parole di Sergio Mattarella segnano la già profonda ferita fra l’area riformista abituata a guidare il partito nell’ottica di governo e la deriva radicale all’inseguimento di Giuseppe Conte. A provare che Schlein ascolta e usa il Colle solo quando le fa comodo. Un errore che nella grammatica dem costerà caro.