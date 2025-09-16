ProPal scatenati, alta tensione ai cortei da Roma a Milano. Scontri a Padova

Foto: Ansa

16 settembre 2025

Da Roma a Milano, da Napoli a Padova. Cortei ad alta tensione in sostegno della Palestina in varie città. A Roma bandiere palestinesi e in sottofondo la canzone ''Bella Ciao'' hanno caratterizzato la partenza da piazzale Aldo Moro (termine a Largo Corrado Ricci). I manifestanti sono usciti dall'università Sapienza al grido ''blocchiamo tutto, Palestina libera'', in testa uno striscione con scritto ''Fermiamo lo stato di Israele''. È un corteo composto da persone di tutte le età, tra i presenti anche Moni Ovadia. La mobilitazione è stata organizzata da Global Movement to Gaza, dalle associazioni studentesche e da alcuni gruppi sindacali.

Momento di tensione a Milano quando i manifestanti poco dopo Porta Venezia hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine al grido 'Corteo corteo' e sono entrati in contatto con gli agenti della Questura, posti a cordone lungo Corso Buenos Aires, che li hanno contenuti con gli scudi. I manifestanti sono poi entrati lungo l'arteria, una delle vie commerciali di Milano, dove hanno continuato la manifestazione che era nata come presidio statico in piazza della Scala e da dove poi si mossi lungo le strade della città. Al momento, dovrebbero essere circa 4mila i partecipanti al corteo.

Tensioni e disordini a Padova dove questo tardo pomeriggio, intorno alle 18, circa 400 antagonisti si sono radunati davanti alla stazione per una manifestazione pro Palestina con l'intento di entrare all'interno della struttura. La Questura ha predisposto un servizio d'ordine a protezione dello scalo ferroviario che, poco prima delle 19, i manifestanti hanno tentato di sfondare caricando i poliziotti. Gli antagonisti sono quindi stati contenuti dagli agenti con gli scudi e, dopo un paio di minuti, hanno iniziato un corteo lungo Corso del Popolo.