Blitz ProPal all'università di Pisa, professore portato al Pronto soccorso

Gianni Di Capua 16 settembre 2025 a

a

a

Il gruppo di studenti filopalestinesi ha fatto irruzione in un'aula del Polo Piagge dell'Università di Pisa, interrompendo una lezione del Dipartimento di Scienze Politiche tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di Diritto Pubblico Comparato. Un'azione documentata dal video pubblicato oggi da Il Tempo. Il fatto è accaduto questa mattina verso le 12.30. Il gruppo, composto da circa quindici persone, ha occupato l'aula. Sul canale Instagram del collettivo pisano ''Studenti per la Palestina'', il docente è stato definito ''sionista'', e sono state pubblicate foto e video dell'azione. Secondo quanto riferito, Casella avrebbe tentato di opporsi all'ingresso degli attivisti, ma senza successo. A seguito dell'episodio, il professore si è recato al pronto soccorso per alcune contusioni riportate nel tentativo di fermare l'irruzione, e successivamente ha sporto denuncia presso la questura.

Video su questo argomento ProPal interrompono le lezioni universitarie: "No al genocidio". Il prof: "Fascisti"

Insomma, oltre alla violenza di impedire agli studenti di seguire le lezioni anche la violenza fisica. Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato al rettore dell'Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professore, Cascella, e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D'Alessandro. "Le Università - afferma Bernini dopo il blitz degli studenti pro Pal durante una lezione - non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all'ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva".