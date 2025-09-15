Cisternino, l'ultima follia proPal: dalla facciata del Comune sparisce la bandiera dell'Italia

Foto: Facebook

Siamo italiani o palestinesi? Viene da chiederselo dopo quanto accaduto nel Comune di Cisternino, in provincia di Brindisi: sulla facciata dell’edificio le bandiere dell'Italia e dell'Europa sono state sostituite da quelle della Palestina e della pace. A denunciare la questione è il consigliere regionale e coordinatore provinciale per Brindisi di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, per il quale è necessario che "il Prefetto di Brindisi intervenga immediatamente. Quella Europea e quella Italiana per legge sono le uniche bandiere istituzionali che possono essere esposte sulle facciate di istituzioni ed enti pubblici”.

Il quadro che però sta emergendo, spesso in modo propagandistico, è un odio verso l’Occidente spesso mascherato da causa pro-Palestina, dietro cui si celano una serie di interessi e un clima d'odio che si sta diffondendo a macchia d'olio nel nostro paese. Un clima che vede coinvolto chiunque non sposi in pieno la linea contro Israele, gli ebrei vittime di antisemitismo, una destra che continua a essere vittima di accuse infondate, come è accaduto per il ministro degli Esteri Antonio Tajani che è stato addirittura definito “prezzolato” da parte della senatrice del Movimento 5 stelle Alessandra Maiorino, solo perché non d'accordo con la linea adottata dai pentastellati.

Infatti, come sottolinea lo stesso Caroli “le posizioni politiche sono legittime, contestiamo che vengano tirate in ballo le istituzioni che dovrebbero rimanere neutrali e rappresentare tutti i cittadini, anzi dovrebbero agevolare il dialogo e l'incontro fra posizioni diverse, non acuire gli scontri e, in qualche caso, gli odii che potrebbero generale violenza. Per questo motivo ho personalmente sollecitato non solo il Prefetto di Brindisi, ma anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno e il Ministro della Funzione Pubblica a intervenire prontamente".