Meteo Giuliacci, quanto dura il caldo? Ecco dove l'alta pressione "torna a dominare"
Il mese di settembre riserva sorprese. Nei prossimi giorni "il panorama meteo sarà caratterizzato dal sole e dal caldo" e nella prima parte della settimana in arrivo "le perturbazioni girano lontano dall'Italia". Lo scrive il team di meteogiuliacci.it. L'alta pressione torna a dominare e, tra lunedì 15 e mercoledì 17, "ci attendono giornate per lo più soleggiate". Unica eccezione: "Qualche temporaneo annuvolamento" potrebbe rompere l'equilibrio raggiunto. E le temperature? Le ultime proiezioni confermano che i prossimi giorni "avranno un sapore estivo, perché l'alta pressione favorirà un generale rialzo termico", spiegano. Questo vuol dire che nella prima parte della prossima settimana, da nord a sud, "si farà sentire un po' di caldo anomalo, con temperature massime che, specie martedì 16 e mercoledì 17 settembre, si aggireranno quasi dappertutto attorno a 30 gradi, ed è probabile che al Sud e Isole si registrino anche punte di 33-34 gradi".