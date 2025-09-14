Meteo Giuliacci, scattano caldo e blocco atmosferico: "Come in agosto"

Foto: Ansa

Nuova fase di caldo e stabilità in un passaggio tra estate e autunno che non smette di stupire. Le previsioni meteo di lunedì 15 settembre e dei giorni seguenti di MeteoGiuliacci informano che "dopo l’instabilità dei giorni scorsi, l’anticiclone tornerà a dominare sul bacino del Mediterraneo". Insomma, uno scudo per le nuove perturbazioni che si potrebbero affacciare alle nostre latitudini.

Insomma, l'alta pressione allungherà gli effetti dell'estate, ma quanto durerà? Il sito che ospita le previsioni del tempo del colonnello Mario Giuliacci spiega che l'anticiclone "porterà stabilità atmosferica e un aumento dei valori termici con massime che raggiungeranno all’inizio della settimana i 26-27°C sulle regioni settentrionali ed i 28-30°C sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori". Puglia e Sicilia le regioni più calde con "massime che sfioreranno i 33-34°C proprio come nel mese di agosto", spiega Elena Rava.

Situazione che diventerà di “blocco atmosferico”, ossia alta pressione fino al 20-21 settembre con qualche piccola eccezione martedì 16 settembre. Dal 22 settembre è possibile un ulteriore cambio di scenario sulla spinta di correnti più fresche e instabili.