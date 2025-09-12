Cerca
Meteo, Sottocorona avverte: "Il peggioramento c'è". Cosa cambia nel weekend

Foto: La7
La perturbazione che ieri ha travolto il Sud "è lontana", ma, allargando la carta delle previsioni e spostandosi a ovest, "un po' di nuvole ci sono". Ad affermarlo è Paolo Sottocorona, che oggi diffonde su La7 il bollettino meteo per il weekend in arrivo. Nuvole che, spiega, "non sembrano minacciose ma qualche effetto ce l'avranno". Oggi, venerdì 12 settembre, il tempo "è decisamente stabile" al centro e al sud. Al nord, invece, "si affaccia qualche precipitazione debole, localmente moderata". 

 

 

Sebbene manchino avvertimenti, però, nella giornata di domani, sabato 12 settembre, "il peggioramento a nord c'è" e prende Piemonte, Liguria, bassa Lombardia e Veneto. Stando alla carta e a quanto anticipato da Sottocorona, "si tratta di maltempo e i fenomeni sono intensi". Tuttavia, non bisogna disperare: sarà "un passaggio rapido e resterà solo qualche debole pioggia sull'Appennino toscano, sulla Liguria e sulle Marche". Domenica 13 settembre, infatti, è previsto "un deciso miglioramento", conclude. 

 

