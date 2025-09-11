Meteo Giuliacci, torna il caldo: dove e quando "la svolta". Le previsioni

Foto: LaPresse

Pina Sereni 11 settembre 2025 a

a

a

Il maltempo dei giorni scorsi presto sarà solo un lontano ricordo. Secondo il team di meteogiuliacci.it , l'Italia, a partire dalla prossima settimana, "sarà protagonista di una nuova svolta che continuerà fino alla fine della stagione estiva". È previsto infatti il ritorno dell'anticiclone sul nostro Paese, che verrà alimentato "da contributi azzorriani e africani". L'alta pressione, stando a quanto scrivono gli esperti del sito, "si estenderà fino all'Europa centro-occidentale". Ma qual è la data da segnare? Da lunedì 15 settembre "avremo stabilità in aumento e caldo", anticipano.

Temperature giù. Poi "nuova fiammata calda": la data da segnare per Giuliacci

Il motivo di questo nuovo quadro di stabilità è intuibile, ma a fornire chiarimenti sono i meteorologi. "Con la presenza dell'anticiclone verremo protetti dalle perturbazioni atlantiche che transiteranno più a Nord". Come conseguenza, l'Italia "vivrà temperature più vicine a fine agosto che della seconda metà di settembre". Quanto alle massime, sulle regioni del centro-sud e sulle Isole Maggiori "si aggireranno sui 28-30 gradi". Non è escluso, tuttavia, che "un debole fronte temporalesco" possa irrompere sul Nord-Est e sulle regioni adriatiche tra il 16 e il 17 settembre.

D