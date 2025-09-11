Meteo, Sottocorona: "Tutta un'altra musica". Cambio di passo per il weekend

Foto: La7

Una perturbazione vecchio stile quella che ha attraversato l'Italia e che lascia residui su varie regioni. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di giovedì 11 settembre e dei giorni seguenti spiega su La7 che le nuvole arrivano "al sud mantenendo ancora una certa consistenza" e portando temporali sul basso Tirreno. DIverse le precipitazioni, seppur deboli, attese oggi al sud, in alta Toscana, qualche zona del centro ma "rispetto a ieri tutt'altra musica".

Venerdì 12 settembre cieli più liberi al centro e al sud ormai, mentre qualche pioggia si ripresenta al nord. Sabato 13 settembre "sembra che si affacci qualcosa di nuovo da ovest, quindi il nord continua a essere in una situazione di tempo incerto", annuncia Sottocorona a Omnibus. Qualche nuvola è attesa al centro-sud ma non piogge. Sul fronte delle temperature oggi sono leggermente scese e la tendenza nelle prossime 24 ore è di "qualche diminuzione al sud dove i valori delle minime oggi sono ancora piuttosto alti, leggeri aumenti al nord ma grandi variazioni non ce ne sono".