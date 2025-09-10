Meteo Giuliacci, temperature giù. Poi "nuova fiammata calda": la data da segnare

Pina Sereni 10 settembre 2025 a

C'è la data. L'ondata di caldo anomalo che ha interessato il Sud Italia, con temperature vicine ai 35-36 gradi in Puglia, Calabria e Sicilia, sta per finire. Lo anticipa il team di meteogiuliacci.it , che diffonde sul sito le ultime previsioni meteo. La perturbazione che ha già portato un calo delle temperature al Centro-Nord raggiungerà il meridione nella giornata di giovedì 11 settembre, segnando la fine di questa fase estiva. Nonostante il calo termico previsto, però, sembra che l'estate non abbia ancora detto la sua ultima parola. Le proiezioni dei modelli meteorologici indicano la possibilità di una nuova fiammata calda a metà mese.

Nel corso del weekend e all'inizio della prossima settimana, le temperature in gran parte d'Italia si attesteranno su valori tipici di fine estate, ideali per chi vuole godersi le ultime giornate al mare. Tuttavia, a partire dalla parte centrale della prossima settimana, si prevede un sensibile rialzo termico, che riporterà i valori al di sopra della norma. In particolare al Sud, la colonnina di mercurio potrebbe tornare a superare i 30 gradi. In altre parole, sembra che l'estate non sia giunta al termine.