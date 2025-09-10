Meteo, temporali a raffica. Sottocorona: "Quando finisce il maltempo". La data

Foto: La7

10 settembre 2025

Un cambio netto, deciso del tempo a suon di temporali come quello che si è scatenato questa notte a Roma seguito dalle piogge intense di questa mattina Paolo Sottocorona su La7 presenta le previsioni meteo di mercoledì 10 settembre e dei giorni seguenti all'insegna delle nuvole e delle precipitazioni.

Tra il nord-est e tutte le zone del centro, e in parte del sud, sono attesi i fenomeni più intensi. Una situazione che tuttavia avrà uno sviluppo rapido perché domani giovedì 11 settembre "domani tutto si sposta verso est, la parte più intensa proprio al di là dell'Adriatico" anche se resta qualche strascico.

Venerdì 12 settembre "resta qualche fenomeno sull'Emilia, sul nord-est, al nord qualche pioggia", spiega Sottocorona che annuncia "anche delle schiarite piuttosto ampie su alcune zone del centro e del sud, quindi qualche strascico c'è ma l'attenuazione dei fenomeni è abbastanza rapida". Sul fronte delle temperature i valori minimi sono ancora piuttosto alti ma la tendenza nelle prossime 24 ore, spiega il meteorologo di La7 nel corso di Omnibus, è di un abbassamento.