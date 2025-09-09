Meteo, Sottocorona: "Peggioramento intenso". Dove si scatena il maltempo

09 settembre 2025 a

Si intensifica il fronte nuvoloso che sta attraversando l'Italia. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di martedì 9 settembre e dei giorni seguenti, per La7, spiega che "la situazione rispetto anche a quella di ieri è diversa". Perché "sono previste piogge su tutto il nord e in metà del centro, con qualche fenomeno intenso e molto intenso, ma sono fenomeni isolati". Per il resto del centro e del sud qualche nuvola ma senza piogge.

Mercoledì 10 settembre "quel maltempo previsto, molto esteso e molto intenso al nord, comincia già a spostarsi verso il centro, quindi la zona più critica", spiega il meteorologo nel corso di Omnibus. Le regioni più interessate sono parte della Lombardia, nord-est, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, ma le piogge arrivano anche sulle zone del centro. Al sud solo piogge deboli.

Giovedì 11 settembre il tempo "migliora al nord e al centro. Il maltempo tocca al sud, ma in maniera un po' attenuata" rispetto alle altre regioni nel giorno precedente. Sul fronte delle temperature per conseguenza del peggioramento generale si registra qualche calo sia in Sardegna sia sulle zone del nord, "anche se non sono crolli", spiega Sottocorona.