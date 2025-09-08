Meteo, Giuliacci: "Fine del caldo, ecco la pioggia". Le date del ribaltone

08 settembre 2025 a

Fine del caldo, arriva la pioggia. È la sintesi per le previsioni meteo e le tendenze a 8-10 giorni del colonnello Mario Giuliacci. Ebbene, si parte con "un'ondata di caldo moderata al sud", con massime tra 32 e 34 gradi su Puglia, Lucania, Calabria Ionica e interno delle Isole Maggiori a partire da martedì 9 settembre. Temperature massime al di sotto dei 32 gradi sul resto dell'Italia, con il centro nord che vedrà valori massimi tra i 24 e 28 gradi.

Mercoledì 10 settembre la situazione non cambia al sud, ma si registra un "brusco calo delle temperature al centro nord e Sardegna di 4-5 gradi", spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci . Da giovedì 11 a martedì 23 di settembre la situazione sembra più omogenea: "Temperature massime ovunque sotto 30 gradi, tranne una breve fase intorno a 30 gradi tra il 15 e il 17 di settembre al centro nord e tra il 18 e il 19 di settembre al sud e sulle Isole Maggiori"; spiega Giuliacci.

Sul fronte delle piogge sono attesi "temporali diffusi e anche forti mercoledì 10 al centro nord e Campania per un intenso ciclone atlantico" originato in Francia. Non solo. Giovedì 11 settembre ancora rovesci e temporali al sud, mentre una seconda perturbazione è attesa sabato 13 al nord e il 14 al centro. Finita qui? Neanche per sogno. Giuliacci "vede" una terza perturbazione tra il 19 e il 21 di settembre al centro nord.