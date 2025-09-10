Marte, "ritrovati potenziali indizi di vita antica": cosa emerge sulla scoperta della Nasa

Valentina Bertoli 10 settembre 2025 a

Il campione di roccia prevelato su Marte dal rover Perseverance potrebbe contenere le prove più promettenti finora trovate di una possibile vita microbica passata sul pianeta. L'entusiasmo della Nasa è tangibile: "Non siamo mai stati così vicini alla scoperta della vita su Marte". A scoprire nuove tracce di sostanze organiche, associate a minerali solfati, è stato il veicolo robotico dell'Ente Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio durante le ricerche condotte nel cratere Jezero, nel 2024. Sebbene l'ipotesi più probabile per la loro origine sia la reazione di gas magmatici, non si può escludere del tutto che queste tracce siano residui di una degradazione di materia microbiotica antica.

La roccia, denominata "Sapphire Canyon", è finita nel mirino degli scienziati nel luglio del 2024 durante l'esplorazione di una formazione che ha destato interesse. Gli scienziati sono rimasti sorpresi dalla presenza di una roccia con macchie molto simili a quelle di un leopardo. Il motivo? Queste potrebbero stare a significare che una forma di vita microbiotica ha utilizzato diverse sostanze contenute nella roccia, come il solfuro e il fosforo, come fonte di energia. Cosa vuol dire? Tradotta, questa scoperta suggerisce che Marte potrebbe essere stato abitabile per un periodo più lungo o più tardivo nella storia del pianeta di quanto si pensasse in precedenza e che anche le rocce più antiche potrebbero contenere tracce di vita, ma che sono semplicemente più difficili da rilevare.

"Un anno fa, abbiamo trovato quelli che riteniamo essere segni di vita microbica sulla superficie di Marte. Così li abbiamo portati ai nostri scienziati per analizzarli e per chiedere loro se pensassero che fossero segni di vita antica su Marte. Dopo un anno di analisi, ci hanno detto che non riescono a trovare altre spiegazioni, quindi questo sarebbe il segno di vita più chiaro che abbiamo mai trovato su Marte", ha commentato l'amministratore facente funzioni della Nasa, Sean Duffy, nel corso di una conferenza stampa.