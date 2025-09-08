Meteo, Sottocorona avverte: "Arriva la botta di maltempo". Quando cambia tutto

08 settembre 2025 a

La carta è chiara e non promette nulla di buono. C'è "una vera e propria perturbazione" che "parte da Nord e arriva in Africa". Si tratta della "prima, vera perturbazione di settembre" ed è "di una certa consistenza". Paolo Sottocorona, in diretta dallo studio di Omnibus, il programma mattutino di La7, annuncia l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Da quando dovremo stare in allerta e avere a portata di mano l'ombrello? Ci sono un paio di giorni di tempo perché "sull'Italia c'è una zona di alta pressioni che deve essere smontata", spiega.

Oggi, lunedì 8 settembre, la situazione è ancora sotto controllo. Si attende "qualche pioggia" sulle zone di nord-ovest e di nord-est, ma sono "fenomeni molto isolati". Sul resto del centro e del sud, "arriva forse qualche nuvola". Quadro, quello anticipato, che domani "si concretizza di più nelle zone settentrionali, dove le piogge sono estese ovunque". La vera "botta di maltempo", tuttavia, è prevista per mercoledì 10 settembre. Al nord e in Toscana scatterò l'allerta per "precipitazioni abbondantissime". Precipitazioni "più deboli" al centro, aggiunge il meteorologo.