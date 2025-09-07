Meteo, Sottocorona: "Il giorno del cambio". Dall'anticiclone al peggioramento

07 settembre 2025 a

a

a

Previsioni meteo di domenica 7 settembre e dei giorni a venire, Paolo Sottocorona su La7 spiega che la situazione odierna è di cieli sgomberi: "Non c'è assolutamente nulla se non qualche nuvola che si avvicina alle zone di nord-ovest e che tocca marginalmente il sud, quindi tempo completamente stabile". Lunedì 8 settembre "qualcosa comincia a cambiare", annuncia l'esperto, "perché sulle zone di nord-ovest e in parte su quelle centrali c'è qualche debole precipitazione". Non è l'unico segnale. "Al di là del confine tra Francia e Svizzera anche qualche fenomeno intenso, quello ci fa pensare che ci sia un cambiamento all'orizzonte".

Giuliacci anticipa: "Temperature da metà luglio". Poi cambia tutto: la data

Martedì 9, conferma Sottocorona, "qualcosa cambia e il peggioramento c'è". Il cambio riguarda tutta la Penisola a eccezione di nord-ovest e parte centrale del nord, ma "il grigio prende un po' tutte le regioni anche dove non piove".

Sul fronte delle temperature al calo delle ultime giornate segue una ripresa: "Le minime di questa mattina sono leggermente salite rispetto a ieri, soprattutto al centro sud, quindi dai 17-18 gradi siamo passati ai 18-19-20 anche al sud", spiega il meteorologo di La7. La tendenza delle prossime 24 ore vede leggeri aumenti al centro, qualche aumento un po' più marcato al nord e all'estremo sud una leggere diminuzioni.