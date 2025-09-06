Meteo Giuliacci, "temperature da metà luglio". Poi cambia tutto: la data

06 settembre 2025 a

La prima domenica di settembre sarà caratterizzata da temperature quasi estive, "da metà luglio". Lo anticipa il team di meteogiuliacci.it , che diffonde le ultime previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 7 settembre, e per l'inizio della prossima settimana. "I cieli saranno completamente sereni con ventilazione piuttosto debole. Solo lungo le cose si percepirà una leggera brezza. L’afa sarà in aumento soprattutto sulle regioni meridionali ma, in serata le condizioni saranno comunque piacevoli", spiegano i meteorologi. L'alta pressione "continuerà a sprigionare i propri effetti" fino a proteggere l'Italia da perturbazioni atlantiche.

Su tutto il Paese "avremo un aumento dei valori termici", proseguono. A risentirne maggiormente saranno il Sud e le due Isole Maggiori. Le massime, avvertono, potranno "avvicinarsi ai 36/37°C". Un discorso diverso va fatto per le aree settentrionali, dove si registreranno valori "che si spingeranno fino ai 28/30°C". Ma fino a quando reggerà l'equilibrio? "Nella prossima settimana avremo già qualche segnale di indebolimento dell’anticiclone", aggiungono, "Correnti atlantiche dovrebbero portare un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità specialmente sulle regioni settentrionali e tirreniche".